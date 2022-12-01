



В Волгоградской области сотрудники областной госавтоинспекции совместно с оперативниками областного управления по контролю за оборотом наркотиков задержали наркокурьера с почти 2 кг героина. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, наркотики были обнаружены во время досмотра на стационарном посту рейсового автобуса, следовавшего из столичного региона. Запрещенные вещества нашла служебная собака, которая привела полицейских к одному из пассажиров.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где при досмотре в его вещах были обнаружены и изъяты 10 свертков. Экспертиза установила, что в свертках находится героин общей массой более 1,7 кг.

Как установили оперативники, 31-летний гражданин Узбекистана является межрегиональным наркокурьером. Наркотики он должен был спрятать в тайники-закладки на территории Волгоградской области и соседних регионов.

Мужчина арестован, возбуждено уголовное дело. За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере ему грозит наказание от пятнадцати лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области