Общество

«Хотим дышать воздухом, а не бензином»: волгоградцы выступили против стройки магазинов в зеленой зоне

Общество 23.11.2022 20:05
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23.11.2022 20:05





Жители микрорайона в Дзержинском районе Волгограда вызвали на открытый разговор чиновников и строителей по поводу застройки магазинами зеленой зоны на улице Республиканская.
Как сообщили ИА «Высота 102» жители многоквартирных домов, расположенных вблизи стройки, добиться понимания в болезненном для них вопросе не получилось. Представители администрации Волгограда и Дзержинского района объяснили, почему застраивается зеленая зона, но их ответ местных жителей совершенно не устроил.
Нам не нужен здесь магазин, нам нужна аллея. Верните нам аллею! – возмущались пришедшие 23 ноября на встречу с чиновниками волгоградцы. – Мы хотим здесь зеленую зону, чтобы люди отдыхали, дышали воздухом, а не бензином и керосином.
Жители улиц Республиканская, Поллеского и Кунцевской утверждают, что 30 июня 2021 года обращались с вопросом благоустройства зеленой зоны на улице Республиканская на прямую линию президента РФ. После этого с авторами обращения связались.
– Приезжали, осмотрели все и пообещали, что аллея будет. Вроде чиновники были, но кто конкретно, сейчас не вспомним, – рассказали жители.
Волгоградцы, воодушевившись такой поддержкой, не стали ждать, когда на благоустройство зеленой зоны выделят деньги и решили озеленить ее самостоятельно. 
– Мы сами посадили порядка 60 деревьев в прошлом году, все лето за ними ухаживали. А в сентябре этого года зеленую зону стали обносить глухим забором для стройки магазинов. Мы, честно говоря, до сих пор находимся в недоумении. Просили аллею, а получили магазины, – говорят люди.
Представитель администрации на встрече пояснил волгоградцам, что разрешение на строительство двух объектов на улице Республиканская было выдано администрацией Волгограда в сентябре 2022 года. По его словам, данные земельные участки были предоставлены комитетом управления государственным имуществом Волгоградской области. Указанные участки сформированы проектом межевания территории квартала по улице Республиканская в целях обеспечения жилой застройки объектами общественно-делового назначения. Так, в соответствии с утвержденным проектным решением в границах данной территории был образован земельный участок с кадастровым номером № 34:34:030026:1762 площадью 800 кв.м. под магазины. Вся документация, как утверждал чиновник, прошла процедуру публичных слушаний.
На эти слова жители отреагировали эмоционально, на что чиновник призвал всех к конструктивному диалогу, отметив, что пришел на встречу, чтобы все объяснить, а не ругаться.
В настоящее время вышеуказанном земельном участке строительство магазина осуществляет ООО «Дельта». Ранее сотрудники администрации Дзержинского района проводили осмотр места строительств и каких-либо нарушений не выявили, а все зеленые насаждения, как утверждается, были вырублены на основании разрешения. Однако жители с такими выводами не согласны. Они также считают, что глухой забор, который вплотную примыкает к проезжей части и пешеходному переходу образует «слепую зону», которая создает угрозу для участников дорожного движения. Также волгоградцы жалуются на разбитые тротуары и грязь от стройки.
По словам жителей, они настроены решительно и намерены дальше бороться за зеленую зону в их микрорайоне.
Видео читателей ИА «Высота 102»
Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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