Общество

«Нас приехал брать ОМОН»: в Волгограде разогнали закрытый концерт аморальных рэперов

Общество 07.11.2022 07:48
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07.11.2022 07:48


В Волгограде сотрудники спецназа наведались на закрытый концерт исполнителей так называемого аморального или хардкорного рэпа Alexmerser x Inqueensition. Как сообщает ИА «Высота 102», участники дуэта заявили о начавшейся травле в их адрес после сорванного выступления. 



— Ребятки, я … не икона, я … легенда, и это факт. Произошло ну просто феноменальное событие. На нашем первом концерте с Alexmerser нас приехал брать ОМОН. Такое внимание ну просто до омерзения приятно. Аплодирую стоя, дамы и господа! — сообщает на своей странице в соцсети исполнительница Inqueensition (или просто Анастасия), — цитирует информагенство пост восходящей звезды жесткого рэпа. 

Девушка также сообщает своим подписчикам, что «успех — это когда на твой первый концерт приходят силовики». Inqueensition относительно недавно появилась на сцене и уже называет себя одной из ярчайших представительниц женского злого рэпа.

— 29 октября в канун Хэллоуина должен был состояться наш концерт с Alexmerser в Волгограде. На нас по итогу настучали какие-то петухи и сдали нас православным активистам, — поделилась своей болью в VK Анастасия. — Просто тонны челов обвинили нас в сатанизме, нацизме и еще … знает в чем. В итоге пришлось переносить … тусу в другое место и делать ее приватной…


Далее по словам рэперши, «в день концерта все было окей». 

— Выступил разогрев. Я … последний глоток вискаря и иду к сцене. И … в этот момент врываются силовики с криками «все на пол, никому не двигаться», — делится исполнительница. 

Затем Анастасия пускается в долгие философские объяснения относительно произошедшего, попутно разъясняя, что она не нарушала никаких законов и просто любит музыку. 


В свою очередь Alexmerser или по-простому Александр — баттл-МС из Нижневартовска, сообщил на своей странице в соцсетях, что на него началась травля. 

— После срыва концерта в Волгограде, «общественники» не оставляют меня в покое! Взялись уже за мою семью. Эта дама (на фото) как-то нашла мою маму и пишет в телеграмме в чат ее дома всякие гадости про меня! Явно клевещет на меня. Я живу тихо и мирно, никому не мешаю! Я разделяю сценический образ и реальную жизнь! — жалуется автор аморального рэпа. — Я не оскорбляю чувств верующих, ничего не пропагандирую! Я просто делаю темную музыку и все! Я никакой не нацист, не сатанист! Я вне политики, но я люблю свою страну! Меня уже эмоционально пытаются извести, раз по закону у них не получилось. Я знаю, что я прав, закон я не нарушаю, творчество это творчество! Если со мной что-то случится, то знайте, я ничего не нарушал, меня просто оклеветали и затравили!

AlexMerser является представителем творческого объединения All de Rage. Восхождение на музыкальный олимп начал в 2009 году. В своих треках музыкант демонстрирует достаточно хардкорный и аморальный рэп.


Против концерта аморальных рэперов в Волгограде выступил председатель Волгоградской региональной общественной организации «Православный семейный центр «Лествица» Вадим Филин. 

— Теперь о серьезном. Очень серьезном. Сейчас, в эту минуту, на фронте погибают наши ребята, отдавая свою жизнь за очищение нашего Отечества от лживых, смертельных западных «ценностей», за восстановление исторической справедливости, за историю, культуру и традиции нашей России. За нашу святую веру. И наша с вами задача, задача тех, кто остался в тылу — ждать, помогать, верить. И любить свое Отечество. Только тогда наши ребята поверят, что отдают свои жизни не зря, — пишет Филин в свое аккаунте в Сети. — И мне сегодня страшно. О каком очищении и возрождении может идти речь, если в центре города-героя, на берегу Волги, политой кровью бойцов Великой Отечественной, планируется сатанинский шабаш!? Остановитесь!

Общественник сообщает, что «со своей стороны уже направил обращение в Роскомнадзор». Также Вадим Филин просил обратить внимание на концерт мэрию Волгограда, прокуратуру и ЦУР. 

— Помогите придать широкой огласке ситуацию с волгоградским «концертом», — просил Филин. — Так победим! Вместе мы светлая сила!

Фото и видео: Alexmerser x Inqueensition / vk.com 

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