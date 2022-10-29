Общество 29.10.2022 11:15
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29.10.2022 11:15
Три мобильных медицинских пункта переданы в подшефный Волгоградской области Станично-Луганский район ЛНР.
- Каждый мобильный модуль оснащен всем необходимым для оказания базовой медицинской помощи: кушетками, бактерицидными лампами, паровыми стерилизаторами, медицинскими шкафами и холодильниками, обогревателями и кондиционерами, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области. - Мобильные ФАПы установят в трех поселениях, в которых проживают более 600 человек и получают медпомощь в приспособленных помещениях сельского клуба, библиотеки и магазина.
В двух населенных пунктах - Степном и Казачьем - уже выполнена подготовка площадки с твердым покрытием под установку медпунктов, благоустроена прилегающая территория. В Благовещенке монтаж твердого покрытия завершается. Принимать население будут местные фельдшеры.
Медицинские модули переданы в подшефный район при участии Волгоградского областного Союза женщин.
В облздраве также сообщили, что с 6 октября в Луганске работает уже седьмая смена медиков — первая бригада из 22 специалистов была направлена в ЛНР в июле текущего года. За это время волгоградские врачи провели более 32 тысяч профилактических медицинских осмотров, в том числе более 8,6 тысячи — среди детей. Кроме того, учреждениям здравоохранения района помогли наладить процесс формирования и ведения медицинской документации, управления лечебным процессом на амбулаторном и стационарном этапах.
Фото: администрации Волгоградской области
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