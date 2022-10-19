







За 9 месяцев 2022 года в главное управление ФССП России по Волгоградской области поступило 348 жалоб на работу организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. В каждом третьем случае установлены факты несоблюдения ими норм законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, рассказали ИА «Высота 102» в ведомстве.





Чаще всего организации превышали количество телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, а их содержание не соответствовало требованиям действующего законодательства. Подтвердились факты грубого общения с использованием нецензурной лексики, оказания психологического давления, взаимодействия с третьими лицами при отсутствии на это согласия.





За 9 месяцев 2022 года должностными лицами ГУФССП России по Волгоградской области составлено 63 протокола о привлечении к административной ответственности коллекторских агентств и микрофинансовых организаций, а также структур банковского сектора. Это в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (25 протоколов). Виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму порядка 2 млн рублей.



