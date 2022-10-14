В центре Волгограда появились светящиеся камыши и буквы

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда появились 30 светящихся камышей. Как сообщает ИА «Высота 102», также в парке установлены неоновые линии и светящиеся буквы.





— Смонтирована архитектурная подсветка Канатного городка из неоновых линий. Установлена подсветка для детской зоны отдыха «Рыбалка» из 30 светящихся камышей, — рассказал информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — Также появилась световая инсталляция «Мой парк» и 40 светильников для входной группы в новый ледовый каток, который сейчас возводится.





Еркин уточнил, что в парке начали высаживать хвойные и лиственные деревья. Осенью в ЦПКиО планируют высадить около 200 крупномеров высотой от четырех метров.

— Первая партия уже пришла. Деревья высадят на территории рядом с ледовым катком, зимними горками и центральными аллеями парка, — добавил Андрей Еркин.

Фото: ООО «Парк»

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