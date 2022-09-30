В Волгограде проверят обоснованность цен на армейскую экипировку

ФАС России поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах и т.п. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ФАС РФ.

Ведомство будет незамедлительно реагировать на нарушения антимонопольного законодательства в случае выявления злоупотребления доминирующим положением, заключения антиконкурентных соглашений либо осуществления антиконкурентных действий, в том числе направленных на необоснованное повышение цен, заверили в ФАС России.

Ранее в антимонопольном органе сообщили о поступивших обращениях депутатов Госдумы и граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения. ФАС России приступила к анализу обоснованности изменения стоимости этой продукции.

Для этого антимонопольная служба направила запросы в торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI» с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию. В числе запрашиваемых данных - сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен.

При обнаружении в ходе анализа признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования, пообещали в ФАС РФ.

Также антимонопольная служба обратила внимание продавцов на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства при осуществлении торговой деятельности. В частности, на недопустимость необоснованного повышения цен в ситуации возможного увеличения спроса на товары.

С жалобами на дороговизну камуфлированной одежды, которую собирают мобилизованным бойцам, волгоградцы обращались и в редакцию ИА «Высота 102».

В частности, из-за невозможности приобрести эти товары члены сводного казачьего отряда из Михайловки даже объявляли о сборе помощи на закупку обмундирования для добровольцев.