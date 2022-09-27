Спрос на турпоездки в Волгоград упал почти в два раза после 21 сентября









После объявления частичной мобилизации и издания 21 сентября Указа президента РФ резко снизился спрос на внутренний туризм. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сервис бронирования отелей и квартир.





- Из десятки популярных направлений отдыха больше всего заметен спад бронирований после объявления частичной мобилизации в Сочи (-40%), Санкт-Петербурге (-26%), Москве (-17%) и Казани (-46%), ― пояснили в пресс-службе сервиса.

Однако есть направления, где, наоборот, турпоток увеличился с 21 по 26 сентября. Как сообщают в Tvil, резко выросли бронирования отелей и квартир в Минске (45%), Бресте (600%), Екатеринбурге (18%), Владикавказе (7%), Симферополе (27%), Нальчике (60%) и других направлениях.





Десять направлений с наибольшим падением бронирований после объявления частичной мобилизации:





Сочи, 46 %

Санкт-Петербург, 40 %

Москва, 26 %

Краснодар, 17 %

Казань , 8 %

Ялта, 57 %

Кисловодск, 36 %

Ростов-на-Дону, 39 %

Волгоград, 41 %

Калининград, 62 %





Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир через Tvil.ru с 21 по 26 сентября 2022 года.



