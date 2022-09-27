Общество

Спрос на турпоездки в Волгоград упал почти в два раза после 21 сентября

Общество 27.09.2022 08:57
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27.09.2022 08:57



После объявления частичной мобилизации и издания 21 сентября Указа президента РФ  резко снизился спрос на внутренний туризм. Об этом  сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сервис бронирования отелей и квартир. 

- Из десятки популярных направлений отдыха больше всего заметен спад бронирований после объявления частичной мобилизации в Сочи (-40%), Санкт-Петербурге (-26%), Москве (-17%) и Казани (-46%), ― пояснили в пресс-службе сервиса.
 
Однако есть направления, где, наоборот, турпоток увеличился с 21 по 26 сентября. Как сообщают в Tvil, резко выросли бронирования отелей и квартир в Минске (45%), Бресте (600%), Екатеринбурге (18%), Владикавказе (7%), Симферополе (27%), Нальчике (60%) и других направлениях.

Десять направлений с наибольшим падением бронирований после объявления частичной мобилизации:

Сочи, 46 % 
Санкт-Петербург, 40 %
Москва, 26 %
Краснодар, 17 %
Казань , 8 %
Ялта, 57 %
Кисловодск, 36 %
Ростов-на-Дону, 39 %
Волгоград, 41 %
Калининград, 62 %

Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир через Tvil.ru с 21 по 26 сентября 2022 года.

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