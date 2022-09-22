В центре Волгограда столкнулись троллейбус № 9 и маршрутка № 98

В Центральном районе Волгограда утром 22 сентября на пересечении проспекта Ленина и улицы 7-й Гвардейской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса № 9 и маршрутки № 98. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате аварии на Первой продольной образовалась к этой минуте небольшая пробка.









ДТП случилось около 8.45. По словам очевидцев, совершавший разворот через трамвайные пути водитель маршрутки не убедился в безопасности маневра и по касательной врезался в троллейбус, следовавший по маршруту в крайнем правом ряду. Официальная информация о причинах ДТП будет озвучена в ГУ МВД России по Волгоградской области по итогам проверки: в настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия.





Отметим, что на участке Первой продольной в границах от ТРК "Европа Сити Молл" до 7-й Гвардейской наблюдается небольшой транспортный затор.