Котово останется без воды из-за новой аварии на водоводе

Происшествия 20.09.2022 19:51
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20.09.2022 19:51
Жителей Котово Волгоградской области предупредили об отключении воды в связи с проведением аварийных работ на водоводе Филино-Котово. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского поселения, холодной воды не будет завтра, 21 сентября с 9-00 до 21-00 часов.
Котовчане встретили эту новость традиционными комментариями в соцсетях – «Ничего нового», «Сколько можно» и «Надоело».
Напомним, в Котово аварии на водоводе происходят регулярно. Горожане также постоянно жалуются на качество воды. Зачастую из кранов течет жижа коричневого или зеленого цвета, да еще с примесями глины и песка.
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