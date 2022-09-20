Котово останется без воды из-за новой аварии на водоводе









Жителей Котово Волгоградской области предупредили об отключении воды в связи с проведением аварийных работ на водоводе Филино-Котово. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского поселения, холодной воды не будет завтра, 21 сентября с 9-00 до 21-00 часов.





Котовчане встретили эту новость традиционными комментариями в соцсетях – «Ничего нового», «Сколько можно» и «Надоело».





Напомним, в Котово аварии на водоводе происходят регулярно. Горожане также постоянно жалуются на качество воды. Зачастую из кранов течет жижа коричневого или зеленого цвета, да еще с примесями глины и песка.