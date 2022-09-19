В Ленинском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 54-летнего мужчины. Накануне мертвым сына нашла в сарае жительница поселка Степной.

– Мужчина 1968 года рождения обнаружен в сарае на территории частного домовладения по улице Колхозная, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Вечером 17 сентября он пошел в сарай доить коров при помощи электрического дольного аппарата и домой не вернулся. Утром 18 сентября тело погибшего обнаружила в сарае его мать.

При осмотре тела на ладонях мужчины обнаружены электрометки.

– По предварительным данным, травмы получены вследствие воздействия разряда электрического тока от неисправного удлинителя, к которому был подключен доильный аппарат, – уточняет Буянова. – Других телесных повреждений на теле нет. Организована проверка.