Волгоградцы с 1 сентября не могут прорваться к электронным дневникам школьников

С начала учебного года прошло уже ровно две недели, однако за эти полмесяца многие родители так и не смогли получить доступ к электронным дневникам школьников в системе «Сетевой город. Образование». В ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102», ситуацию прокомментировали в профильном комитете администрации Волгоградской области.

– Электронные дневники очень помогают нам, родителям. Здесь можно увидеть расписание уроков, домашнее задание, а также проверить успеваемость ребенка. Однако с 1 сентября сайт не открывается. Точнее, всплывает предупреждение, что sgo.volganet.ru использует механизм HSTS и открыть сайт в настоящее время нельзя. Также сообщается, что это может быть связно с сетевой ошибкой или действиями злоумышленников, – жалуются читатели информагентства. – В школе ничего внятного не говорят. Только то, что штатные администраторы не могут повлиять на ситуацию. Хотелось бы понимать, в чем проблема и когда она разрешится.





В облкомобразования подтверждают, что проблема действительно есть и предлагают пути решения.

– Некоторым пользователям в настоящее время не удается осуществить вход через «Единую систему идентификации и аутентификации» – Госуслуги. Кроме того, что причины локальных проблем со входом у отдельных пользователей могут возникать в связи с ограничением установки сертификата (SSL). В этом случае пользователям рекомендуется для входа в систему воспользоваться браузерами «Яндекс» и «Спутник», – пояснили в облкомобразования со ссылкой на коллег из комитета информационных технологий Волгоградской области.

В профильном комитете также напоминают, что система «Сетевой город. Образование» функционирует и доступна пользователям для входа и дальнейшей работы по логину и паролю. Получить логин и пароль ученики и родители могут в своем образовательном учреждении.