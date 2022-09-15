«А как же грибы?»: запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлят до середины октября

Общество 15.09.2022 19:59
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15.09.2022 19:59
Запрет на посещение лесов в Волгоградской области собираются продлить до 13 октября. Как сообщает ИА «Высота 102», опубликован проект соответствующего приказа облкомприроды. Такое решение принято в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.
Ранее, напомним, действие запрета ограничивалось 23 сентября. Между тем, ограничение на посещение лесов и въезд транспортных средств действует практически с начала лета. При этом сейчас в регионе начался грибной сезон – время заготовки даров леса в самом разгаре.
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