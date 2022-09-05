Волгоградские чиновники заведут аккаунты в «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым обязал государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды вести свои официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Новые требования, сообщает ИА "Высота 102", вступят в силу с 1 декабря текущего года.

– Распоряжение подготовлено для реализации принятых в июле изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Он обязывает госорганы создавать и вести официальные страницы в социальных сетях, список которых утверждает Правительство, для размещения информации о своей работе, – прокомментировали новеллу в пресс-службе правительства.

Уточняется, что обязательной станет публикация в соцсетях чиновничьих отчётов о проводимых мероприятиях, комментариев по актуальным вопросам, актуальных контактных данных, включая адрес электронной почты и номера телефонов. О необходимости вступать в переписку и отвечать на жалобы и замечания населения в распоряжении Мишустина речи не идет.