Экономика

Банк «Открытие» запустил сервис оформления ОСАГО онлайн

Экономика 18.08.2022 11:27 Новости компаний
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18.08.2022 11:27 Новости компаний


Новый сервис позволяет клиентам банка «Открытие» на выгодных условиях без посещения офиса прибрести полисы более десяти лидеров российского страхового рынка. Оформить страховой полис ОСАГО можно на сайте, в интернет-банке и последних версиях мобильных приложений «Открытия».
Оформление полиса ОСАГО онлайн займет не более пяти минут. Для этого нужно зайти на вкладку «Страхование», выбрать программу «ОСАГО онлайн», ввести номер автомобиля и данные водительского удостоверения. Система рассчитает стоимость полиса с учетом скидок за стаж и безаварийную езду в нескольких страховых компаниях. После этого останется только выбрать лучшее предложение и оплатить страховку. В течение нескольких минут на электронную почту поступит подтверждение заключения договора от Российского Союза Автостраховщиков. Полис придёт на электронную почту клиента не позднее следующего дня после оплаты. При необходимости инспектору ГИБДД достаточно предъявить его на экране смартфона или планшета.
— Клиенты банка «Открытие» отмечают удобство и скорость оформления ОСАГО онлайн, — отметила заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Мария Саенко. — Уверены, что эта возможность будет востребована нашими клиентами, поскольку позволяет не только выгодно приобрести полис, но и сэкономить время на визите в офис.

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