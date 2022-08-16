Президент РФ назначил новых судей в Волгоградской области

Общество 16.08.2022 11:34
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16.08.2022 11:34
Новые судьи и председатель районного суда назначены в Волгоградской области президентским Указом от 15 августа № 559, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Согласно опубликованному документу, председателем Старополтавского районного суда стала Светлана Строганова.
Судьей Калачевского районного суда назначена Светлана Дьяконова, а судьей Камышинского городского суда Евгения Митрошина.
Тракторозаводский районный суд пополнится сразу двумя судьями - это Ольга Левочкина и Наталья Панчишкина. Галина Шаталова будет отправлять правосудие во Фроловском городском суде Волгоградской области.
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