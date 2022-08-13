В Волгограде мужчина сел на пути товарняка























В Волгограде в последний момент удалось предотвратить трагедию на железной дороге. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, инцидент произошел сегодня, 13 августа около семи часов вечера в поселке Горьковский Советского района Волгограда. Молодой мужчина сидел на рельсах, по которым двигался товарный состав. К счастью, скорость состава была невысокой, и машинист успел затормозить. После этого мужчина вскочил и убежал.





По словам местных жителей, мужчина, который едва не оказался под товарняком, употреблял несколько дней спиртные напитки и выражал недовольство жизнью.





В Волгоградской транспортной полиции, куда информагентство обратилось с запросом, обещали предоставить информацию позднее.