Происшествия

В Волгограде мужчина сел на пути товарняка

Происшествия 13.08.2022 19:25
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13.08.2022 19:25







В Волгограде в последний момент удалось предотвратить трагедию на железной дороге. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, инцидент произошел сегодня, 13 августа около семи часов вечера в поселке Горьковский Советского района Волгограда. Молодой мужчина сидел на рельсах, по которым двигался товарный состав. К счастью, скорость состава была невысокой,  и машинист успел затормозить. После этого мужчина вскочил и убежал.

По словам местных жителей, мужчина, который едва не оказался под товарняком, употреблял несколько дней спиртные напитки и выражал недовольство жизнью.

В Волгоградской транспортной полиции, куда информагентство обратилось с запросом, обещали предоставить информацию позднее.


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