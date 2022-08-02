Полсотни домов 2 августа останутся без света в Волгограде

В пяти районах Волгограда 2 августа с 09.00 будут проводиться плановые ремонтные работы на электросетях. В связи с этим без электричества во вторник предстоит провести весь день жителям сотен домов. Не затронут массовые отключения сегодня лишь Краснооктябрьский, Советский и Центральный районы.
– с 9.00 до 17.00 на улицах:
- Костюченко 23, 25, 27, 33, 35, 37,
- Мелиораторов 1-7, 2-18,
- Луконина 1-5, 9-13,
- в СНТ "Тюльпан".
- Латошинская 21, 28б, 30, 30б, 30д, 30к, 30л, 38б, 38в, 38г, 38к, 40к, 42б, 60-68.
- Пермская 27-33, 33а, 37-43, 40-48, 50а, 52-54,
- Василькурская 29а, 29, 33а, 40-44,
- Конотопская 29-31,
- Ногинская 2-6, 9,
- проспект Маршала Жукова 15-25, 31-39,
- Унжинская 43, 45,
- Пионерская 38-36,
- Батурская 1-7, 2, 4, 8,
- Могилевская 34.
- Миусская, 2,
- Продольная, 109-115,
- Раздольная, 17-25,
- Сульская, 1, 9, 15,
- Полоцкая, 11, 12.
Ворошиловский район – с 9.00 до 17.00 :
- Азизбекова 2-18, 52-66, 68,
- Карпинского 8-50, 11, 15-19, 71, 71/1,
- Саврасова 13-51, 20-40,
- Река Пионерка 205а, 209, 211, 212, 230,
- Семенова-Тян-Шанского 3-37, 11а, 20/3, 22/61, 22/73, 22/74, 22/76, 22/77, 22/88, 22/97, 22/98, 22/98а, 22/99, 22/118,
- Валдайская 101-121, 102, 106-118, 122-134, 123-133, 137, 137а, 142, 143, 143а, 147, 148, 150а, 151а, 154-186, 155-185, 161/2, 185а, 186а, 189а, 196-214, 197-215, 200б, 201б, 208а, 209б, 216, 217-242, 218, 219а, 223,
- Кузнецкая 143-147, 166-172, 166а, 168а, 170а, 171, 172а,
- Уржумская 48, 50,
- Чинаковская 253-259, 254-260, 259а, 260а,
- Константина Заслонова 19-39, 20-42,
- Немировича-Данченко, 20-24, 26в, 28-38,
- Садовского 19-41, 20-40, 23а, 36а,
- СНТ "Рекорд".
- Зоологическая 6-14,
- Короленко 1а-27а,
- переулок Короленко 15-41, 38-40,
- переулок Короленко-I 1-5а, 8,
- переулок Короленко-II 3-7,
- Красноуфимская 1-21, 4-32, 4а,
- Омская 8, 9,
- Розы Люксембург, 1-29,
- Шумилова 20, 22,
- Жуковского 11-15, 18-30,
- переулок Успенского 11.
- Компасная 17-35, 18-36,
- Штурманская 19-37, 16-36,
- Староладожская 15-37, 16-48,
- Гремяченская 39-63, 67,
- переулок Штурманский 5-15, 12,
- Лениногорская 15-35, 18-34, 35а,
- Глубинная 15-37, 16-38,
- Мачтозаводская 16-38.