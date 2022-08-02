Общество

Полсотни домов 2 августа останутся без света в Волгограде

Общество 02.08.2022 07:26
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02.08.2022 07:26


В пяти районах Волгограда 2 августа с 09.00 будут проводиться плановые ремонтные работы на электросетях. В связи с этим без электричества во вторник предстоит провести весь день жителям сотен домов. Не затронут массовые отключения сегодня лишь Краснооктябрьский, Советский и Центральный районы. 

 

Тракторозаводский район 

– с 9.00 до 17.00 на улицах:

  • Костюченко 23, 25, 27, 33, 35, 37,
  • Мелиораторов 1-7, 2-18, 
  • Луконина 1-5, 9-13,
  • в СНТ "Тюльпан".
– с 9.00 до 12.00 по адресам:
  •  Латошинская 21, 28б, 30, 30б, 30д, 30к, 30л, 38б, 38в, 38г, 38к, 40к, 42б, 60-68. 
Дзержинский район 

– с 9.00 до 17.00:
  • Пермская 27-33, 33а, 37-43, 40-48, 50а, 52-54, 
  • Василькурская 29а, 29, 33а, 40-44,
  • Конотопская 29-31, 
  • Ногинская 2-6, 9,
  • проспект Маршала Жукова 15-25, 31-39, 
  • Унжинская 43, 45, 
  • Пионерская 38-36,
  • Батурская 1-7, 2, 4, 8, 
  • Могилевская 34. 
– с 9.00 до 15.00:
  • Миусская, 2, 
  • Продольная, 109-115, 
  • Раздольная, 17-25,
  • Сульская, 1, 9, 15, 
  • Полоцкая, 11, 12.

Ворошиловский район – с 9.00 до 17.00 :

 

  • Азизбекова  2-18, 52-66, 68,
  • Карпинского  8-50, 11, 15-19, 71, 71/1,
  • Саврасова 13-51, 20-40,
  • Река Пионерка  205а, 209, 211, 212, 230, 
  • Семенова-Тян-Шанского 3-37, 11а, 20/3, 22/61, 22/73, 22/74, 22/76, 22/77, 22/88, 22/97, 22/98, 22/98а, 22/99, 22/118, 
  • Валдайская 101-121, 102, 106-118, 122-134, 123-133, 137, 137а, 142, 143, 143а, 147, 148, 150а, 151а, 154-186, 155-185, 161/2, 185а, 186а, 189а, 196-214, 197-215, 200б, 201б, 208а, 209б, 216, 217-242, 218, 219а, 223, 
  • Кузнецкая 143-147, 166-172, 166а, 168а, 170а, 171, 172а,
  • Уржумская 48, 50, 
  • Чинаковская 253-259, 254-260, 259а, 260а, 
  • Константина Заслонова 19-39, 20-42,
  • Немировича-Данченко, 20-24, 26в, 28-38, 
  • Садовского 19-41, 20-40, 23а, 36а, 
  • СНТ "Рекорд".
Кировский район – с 9.00 до 17.00:
  • Зоологическая 6-14, 
  • Короленко 1а-27а, 
  • переулок Короленко 15-41, 38-40, 
  • переулок Короленко-I 1-5а, 8, 
  • переулок Короленко-II 3-7,
  • Красноуфимская 1-21, 4-32, 4а,
  • Омская 8, 9, 
  • Розы Люксембург, 1-29,
  • Шумилова 20, 22, 
  • Жуковского 11-15, 18-30,
  • переулок Успенского 11.

    •  

Красноармейский район – 9.00 до 17.00:
  • Компасная 17-35, 18-36, 
  • Штурманская 19-37, 16-36, 
  • Староладожская 15-37, 16-48, 
  • Гремяченская 39-63, 67, 
  • переулок Штурманский 5-15, 12, 
  • Лениногорская 15-35, 18-34, 35а, 
  • Глубинная 15-37, 16-38,
  • Мачтозаводская 16-38.

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