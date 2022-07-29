Экономика

ВТБ Лизинг расширяет возможности приобретения транспорта по программе «Экспресс лизинг»

Экономика 29.07.2022 14:32 Новости компаний
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29.07.2022 14:32 Новости компаний


ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования автомобилей и спецтехники по программе «Экспресс лизинг» до 25 млн рублей. Такие условия позволят клиентам единовременно оформить в лизинг большее количество машин по упрощенной процедуре - за 1 день и без предоставления финансовых документов. В рамках программы доступны легковые и грузовые автомобили, легкий коммерческий транспорт, а также спецтехника различных марок с авансом от 10% на срок от 11 месяцев до 5 лет. При этом возможно использование субсидии Минпромторга на лизинг колесной техники.
Например, в рамках увеличенного лимита с применением программы льготного лизинга бизнес может оперативно единовременно приобрести 15 автомобилей УАЗ Patriot стоимостью 1,8 млн рублей или 10 ГАЗелей Next стоимостью 3,5 млн рублей, при условии, что аванс составит 15%*. А легковые китайские автомобили Chery и Haval и отечественный внедорожник Chevrolet Niva доступны по программе с авансом от 5%**.
Сегодня доля действующих договоров по программе «Экспресс Лизинг» в портфеле ВТБ Лизинг составляет 35%, т.е. каждый третий автомобиль был приобретен по упрощенной процедуре. В I полугодии 2022 г. по программе больше всего было передано легковых машин (69%), 19% сделок было заключено с легким коммерческим транспортом, 8% пришлось на грузовики. В легковом сегменте самой популярной маркой стала Lada, которая заняла 22% от объема в категории. В сегменте легкого коммерческого транспорта клиенты чаще всего выбирали ГАЗ (34%). Среди грузовиков наиболее востребованной маркой оказался КАМАЗ (24%). 
Мы понимаем, что иногда для решения бизнес-задач транспорт требуется предпринимателям максимально оперативно. Чтобы клиенты могли оформить в лизинг нужные автомобили в кратчайшие сроки, мы предлагаем воспользоваться экспресс-программой. По ее условиям не проводится финансовый анализ показателей деятельности предприятия, что позволяет быстро принять решение по финансированию. При наличии машин в дилерском центре оформить сделку и вывести транспорт в работу можно буквально за несколько дней. Увеличенный до 25 млн руб. лимит финансирования позволит клиентам взять сразу партию машин для осуществления предпринимательской деятельности, — прокомментировал директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артём Киселёв.
* — В 2022 году ВТБ Лизинг предоставляет покупателям техники, произведенной на территории России, скидку до 10% от ее стоимости, но не более 500 тыс. рублей на один предмет лизинга, по программе льготного лизинга Минпромторга РФ. Стоимость автомобилей по предложению действительна на 29.07.2022.
** — Предложение на приобретение легковых автомобилей с авансом 5% на срок 11 мес. действует до 31.12.2022.

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