В Волгограде ушла из жизни Людмила Александровна Михайловская, член Волгоградской общественной организации ветеранов «Дети Сталинграда», Заслуженный работник бытового обслуживания населения РСФСР, кавалер медали «Трудовая доблесть». Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в общественной организации «Дети Сталинграда».

– Детство Людмилы Александровны прошло в условиях осады Сталинграда и послевоенного восстановления города, – рассказали информагентству в организации. – Ее мама была руководителем малярийной станции и смогла погасить эпидемию малярийной лихорадки в городе. 44 года Людмила Александровна проработала в Волгоградском технологическом колледже преподавателем, стала создателем первого театра мод «Феерия». Помогала супругу, известному скульптору Алексею Криволапову, а после его кончины трепетно сохраняла его работы и память о нем.

Людмила Александровна активно участвовала в работе Волгоградской общественной организации «Дети Сталинграда», готовила к публикации воспоминания о военном детстве, проводила встречи с воспитанниками школ города, участвовала в выставках и встречах с волгоградцами, съемках телевизионных программ о сталинградском характере.

– Память о Людмиле Александровне Михайловской навсегда останется в наших сердцах. Прощание и отпевание состоится 28 июля с 10-30 на Димитровском кладбище Волгограда, – сообщают в ВООВ «Дети Сталинграда».

Фото: предоставлено ВООВ «Дети Сталинграда»