В Волгограде дети участников спецоперации получат именные стипендии









Депутаты Волгоградской облдумы расширили список получателей именной стипендии. Теперь в него включены студенты вузов, родители которых участвуют в спецоперации по защите Донбасса. Соответствующие поправки в региональное законодательство приняты на сегодняшнем заседании Волгоградской областной думы, сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте.





Корректировки внесены во исполнение Указа Президента РФ «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов».





Именную стипендию могут получать студенты, чьи родители являются военнослужащими и специалистами федеральных ведомств, в которых предусмотрена военная служба, а также сотрудниками органов внутренних дел, участвующими в специальной военной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, в том числе – погибшими при исполнении своего долга.





Данная мера поддержки будет предоставляться молодым людям, поступающим в вузы региона на бюджетные места по образовательным программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения.





Напомним, стипендии Волгоградской области предоставляются из средств регионального бюджета и предусмотрены целому ряду категорий студентов, включая детей-сирот, ветеранов боевых действий, воинов-контрактников, проходивших службу в подразделениях нацгвардии, ФСБ, формированиях МСЧ России и др.





В числе получателей стипендии также учащиеся вузов, ссузов, учреждений среднего образования, которые имеют отличные оценки, достижения в профессиональном мастерстве, искусстве, спорте.



