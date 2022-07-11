Сбер запустил трек «Кибербезопасность» на Летней цифровой школе для преподавателей

Экономика 11.07.2022 15:34 Новости компаний
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11.07.2022 15:34 Новости компаний
На ежегодной Летней цифровой школе Сбера стартовала программа трека «Кибербезопасность». К учёбе приступило более 250 преподавателей по таким направлениям, как информационная безопасность, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, представляющих свыше 150высших и средних специальных учебных заведений из 75 городов страны. Цель трека — обмен уникальным опытом Сбера в сфере кибербезопасности.
Программу открыл вице-президент, директор Департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь, который подчеркнул, что в текущих условиях успешно противостоять киберугрозам можно только сообща, постоянно обмениваясь опытом и лучшими практиками.
В рамках программы эксперты будут делиться опытом построения системы кибербезопасности современной цифровой организации, а также погружать в такие направления, как «Практики безопасной разработки DevSecOps», «Управление угрозами и уязвимостями», «Технологии искусственного интеллекта в задачах кибербезопасности», «Современный SecurityOperationCenter» и другие. Эксперты Департамента кибербезопасности Сбербанка ответят на вопросы в ходе тематических круглых столов, которые пройдут с 18 по 21 июля. Записи всех лекций и материалы будут доступны участникам на странице трека «Кибербезопасность» на образовательной платформе СберУниверситета.
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
— Необходимо признать, что в стране сейчас ощущается недостаток кадров по направлению информационной безопасности. Дефицит кадров в отрасли составляет не менее 30 тыс. экспертов кибербезопасности. Поэтому Сбер уделяет особое внимание обучению профессионалов, которое начинается с подготовки преподавателей. Чтобы минимизировать разрыв между теорией и практикой, на Летней цифровой школе запущен трек "Кибербезопасность", на котором ведущие эксперты Департамента кибербезопасности будут рассказывать о решениях, реализованных в Сбербанке. Уверен, что это погрузит преподавателей в специфику и усилит академическую подготовку студентов.
Бесплатная Летняя цифровая школа Сбера для преподавателей университетов и колледжей проводится уже третий год подряд при поддержке HR и профильных подразделений Сбера совместно со СберУниверситетом. Программа реализована в дистанционном формате и предусматривает выступление внутренних и внешних экспертов, самостоятельное изучение электронных курсов и итоговую аттестацию. По итогам программы выдаётся удостоверение о повышении квалификации.
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