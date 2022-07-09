Общество 09.07.2022 18:32
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09.07.2022 18:32
Состояние 48-летней женщины, которая пострадала в сегодняшнем ДТП на проспекте Университетский, врачи оценивают как тяжелое.
- Она находится в реанимации больницы скорой медицинской помощи №25, - пояснили ИА «Высота 102» в облздраве.
Напомним, сегодня грузовой автомобиль «Дав» протаранил «Ниссан» под управлением женщины.
Фура двигалась по проспекту Университетский, но на пересечении с ул. Кабардинской водитель грузовика проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Иномарка в это время выезжала на проспект.
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