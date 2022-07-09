Общество

«Она в реанимации»: в Волгограде врачи спасают пострадавшую в ДТП с фурой

Общество 09.07.2022 18:32
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09.07.2022 18:32



Состояние 48-летней женщины, которая пострадала в сегодняшнем ДТП на проспекте Университетский, врачи оценивают как тяжелое.

- Она  находится в реанимации больницы скорой медицинской помощи №25, - пояснили ИА «Высота 102» в облздраве.


Фура двигалась по проспекту Университетский, но на пересечении с ул. Кабардинской водитель грузовика проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Иномарка в это время выезжала на проспект.



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