На улице Рокоссовского в Волгограде в массовом ДТП погиб мужчина





Авария со смертельным исходом с участием нескольких автомобилей произошла сегодня, 9 июля в центре Волгограда около часа дня. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, "Рено Логан" двигался по ул. Рокоссовского в сторону Краснооктябрьского района и выехал на встречную, столкнувшись с "Маздой CX5". После чего автомобиль "Рено" развернуло и он влетел в "Шевроле Блейзер".













Автомобиль "Мазда" в свою очередь врезался в "Газель".





В результате ДТП водитель автомашины "Рено" скончался на месте, его личность устанавливается.





На месте работают экипажи городской ГИБДД, следственно-оперативная группа.





Движение на данном участке затруднено, предупредили в главке полиции.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области.

