На улице Рокоссовского в Волгограде в массовом ДТП погиб мужчина

Происшествия 09.07.2022 14:57
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09.07.2022 14:57
Авария со смертельным исходом с участием нескольких автомобилей произошла сегодня, 9 июля в центре Волгограда около часа дня. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, "Рено Логан" двигался по ул. Рокоссовского в сторону Краснооктябрьского района и выехал на встречную, столкнувшись с "Маздой CX5". После чего автомобиль "Рено" развернуло и он влетел в "Шевроле Блейзер".
Автомобиль "Мазда" в свою очередь врезался в "Газель".
В результате ДТП водитель автомашины "Рено" скончался на месте, его личность устанавливается.
На месте работают экипажи городской ГИБДД, следственно-оперативная группа.
Движение на данном участке затруднено, предупредили в главке полиции.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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