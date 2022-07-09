В Волгограде 22-летняя девушка на «пятнадцатой» протаранила бетонную стену









22-летняя девушка пострадала сегодня в ДТП в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла днем, в четверть двенадцатого на ул. Хиросимы.







«Пятнадцатая» под управлением девушки двигалась в сторону 7-ой Гвардейской дивизии, однако напротив дома №67 по ул. Пархоменко не справилась с управлением.













Машина врезалась в бетонную стену тоннеля под железнодорожными путями. Волгоградку госпитализировали с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.