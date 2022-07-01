







В Волгограде произошло возгорание трансформаторной подстанции на территории ЖК «Царица» в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, в результате инцидента по улице Бурейская, 2 пострадал один человек.

– Возле подстанции велись какие-то работы, – рассказал информагентству очевидец Станислав Полунин. – После того, как один из рабочих зашел в будку, произошел сильный взрыв. Станция заискрилась. Мужчину сильно ударило током, у него обгоревшее лицо и ноги.

Пострадавшему, по словам Станислава, незамедлительно вызвали скорую помощь.

– Прибывшие на место пожарные долго пытались потушить возгорание, но будка продолжала искриться, – рассказывает мужчина. –Кстати, все рабочие при выполнении работ были без спецодежды.

В АО «ВМЭС» заявили в ответ на редакционный запрос информагентства, что данная подстанция является частной, соответственно, работы проводили на ней сотрудники сторонней организации.

Интересно, что управляющая компания, обслуживающая ЖК на улице Бурейской, также открестилась от взорвавшейся подстанции. Чья она – до сих пор не удалось выяснить.

В ГУ МЧС России по Волгограсдкой области подтвердили информацию о происшествии.

- Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников. - пояснили в пресс-службе МЧС. - Предварительная причина короткое замыкание на подстанции.

Видео Станислав Полунин