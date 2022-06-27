«Мучают тревожность и депрессии»: в Волгограде впервые начнут готовить врачей-психотерапевтов









Из-за повышенного спроса населения на услуги врачей-психотерапевтов в Волгограде начнут впервые готовить таких специалистов, сообщили в Волгоградском медицинском университете.

В этом профильном вузе с 2022 года начнется обучение по программе ординатуры «Психотерапия». Соответствующие изменения внесены в лицензию ВолгГМУ приказом Рособрнадзора. Подготовка врачей-психотерапевтов будет проходить на базе кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО ВолгГМУ.

- Психотерапия – одна из наиболее динамично развивающихся в последние годы специальностей в нашей стране, а психотерапевтическая помощь становится все более востребованной и необходимой для населения ввиду возрастающего числа психо-эмоциональных нагрузок, развития тревожно-депрессивных состояний, личностных и невротических расстройств, - рассказал заведующий кафедрой, доктор медицинских наук Александр Барулин.

Обучаться по специальности «Психотерапия» в ординатуре могут выпускники как лечебного, так и педиатрического факультетов. Будущие врачи-психотерапевты получат знания не только по основной дисциплине, но также по психиатрии, психиатрии-наркологии, сексологии, судебно-психиатрической экспертизе и неврологии.

В ВолгГМУ напомнили, что ранее были лицензированы новые направления подготовки в ординатуре: «Мануальная терапия», «Нефрология», «Общая гигиена», «Ревматология», «Стоматология общая», «Управление и экономика фармации», «Скорая медицинская помощь».



