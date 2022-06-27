Общество

«Мучают тревожность и депрессии»: в Волгограде впервые начнут готовить врачей-психотерапевтов

Общество 27.06.2022 12:12
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27.06.2022 12:12



Из-за повышенного спроса населения на услуги врачей-психотерапевтов в Волгограде начнут впервые готовить таких специалистов, сообщили в Волгоградском медицинском университете. 
В этом профильном вузе с 2022 года начнется обучение по программе ординатуры «Психотерапия». Соответствующие изменения внесены в лицензию ВолгГМУ приказом Рособрнадзора. Подготовка врачей-психотерапевтов будет проходить на базе кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО ВолгГМУ.
- Психотерапия – одна из наиболее динамично развивающихся в последние годы специальностей в нашей стране, а психотерапевтическая помощь становится все более востребованной и необходимой для населения ввиду возрастающего числа психо-эмоциональных нагрузок, развития тревожно-депрессивных состояний, личностных и невротических расстройств, - рассказал заведующий кафедрой, доктор медицинских наук Александр Барулин.  
Обучаться по специальности «Психотерапия» в ординатуре могут выпускники как лечебного, так и педиатрического факультетов. Будущие врачи-психотерапевты получат знания не только по основной дисциплине, но также по психиатрии, психиатрии-наркологии, сексологии, судебно-психиатрической экспертизе и неврологии. 
В ВолгГМУ напомнили, что ранее были лицензированы новые направления подготовки в ординатуре: «Мануальная терапия», «Нефрология», «Общая гигиена», «Ревматология», «Стоматология общая», «Управление и экономика фармации», «Скорая медицинская помощь».

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