Сын Виктора Цоя анонсировал концерт группы «Кино» в Волгограде









17 сентября 2022 года на стадионе «Волгоград Арена» в рамках крупнейшего музыкального фестиваля Юга России ParkSeason Fest состоится концерт легендарной группы "Кино". Эту информацию подтвердил продюсер коллектива, сын Виктора Цоя – Александр Цой.





В этом году "Кино" отмечает сразу два юбилея: 60 лет Виктору Цою и 40 лет группе. В честь этого музыканты едут в большой концертный тур, чтобы исполнить свои главные песни. Одной из остановок будет Волгоград.







Музыканты из оригинального состава культовой группы Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов в течение целого часа будут играть хиты "Кино" на стадионе «Волгоград Арена» вместе с восстановленным, оцифрованным голосом Виктора Цоя.





- Я сам ни разу не был на концерте "Кино", а значит, нужно было его сделать самому. И нам удалось сделать не просто шоу, а целое исследование феномена группы, – говорит Александр Цой.





В 1990 году группа "Кино" перестала существовать, когда была одной из самых мощных и популярных русскоязычных групп в мире. В том же году на свой последний большой концерт группа "Кино" собрала аншлаг на в то время почти 100-тысячный стадион «Лужники». За более чем 30 лет музыканты получали сотни просьб о воссоединении от поклонников, по разным городам гастролировали трибьют-коллективы с песнями "Кино". Несколько лет назад композитор Игорь Вдовин и гитарист Юрий Каспарян запустили проект «Симфоническое Кино», где звучали песни группы в сопровождении оркестра. Когда технологии позволили отреставрировать и синхронизировать вокал Виктора с живыми инструментами – музыканты решили, что сейчас это очень своевременно. Новые концерты "Кино" звучат так, как эта группа должна звучать в 2022 году.





- У каждой песни на концерте будет своя графика, свое видео, – рассказывает бас-гитарист Игорь Тихомиров. - Мы изначально не хотели никаких голограмм, потому что они выглядят, как правило, комично. И никому из нас не хотелось бы видеть на сцене плохую голограмму Виктора Цоя. Мы не собираемся его заменять чем-то или кем-то. Есть голос, есть песни, есть музыка – этого более чем достаточно.





- На сегодняшний день стадион «Волгоград Арена» станет самой большой площадкой в современной истории группы "Кино", – говорит Александр Цой. - Мы подумаем над специальными сюрпризами для волгоградцев.