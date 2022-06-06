7 июня энергетики обесточат дома в 7 районах Волгограда

Жителей Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Центрального, Ворошиловского, Советского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда завтра, 7 июня, оставят без электричества. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», специалисты проведут осмотр объектов электросетевого хозяйства.
Возможно, что именно ваш адрес попал в списки отключений:
Тракторозаводский район
с 09.00 до 17.00
улица Дзержинского, 24, 26
улица Дегтярева, 25, 27, 31
улица Шурухина, 13, 25
Краснооктябрьский район
с 09.00 до 12.00
проспект Металлургов, 24
улица Гончарова, 6, 8
с 09.00 до 17.00
улица Софийская, 3-17
улица Геленджикская, 4-18
Центральный район
с 09.00 до 17.00
улица Чуйкова, 11
улица Советская, 14, 16
улица Аллея Героев, 2
Ворошиловский район
с 09.00 до 17.00
улица Дербентская, 80-94, 94а
улица Саранская, 95-128, 95а, 95б, 105а, 107а, 108а, 110а, 112а, 120а, 130а
улица Елецкая, 113-133, 113а, 125а, 125б, 127а, 130, 131а, 131б, 566-568
Советский район
с 09.00 до 17.00
переулок Аверченко
улица Аверченко
улица Григория Засекина
улица Зощенко
улица Стругацких
улица Маргариты Агашиной
улица Платонова
улица Окунева
улица Лапикова
улица Горина
улица Угловая
улица Александра Баскакова
улица Даманская
Кировский район
с 09.00 до 17.00
улица 64-й Армии, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42
улица Кирова, 140, 140а
Красноармейский район
с 10.00 до 14.00
улица Удмуртская, 69
с 09.00 до 17.00
улица Навлинская, 15-33, 44, 56
улица Бутурлиновская, 2-30
улица Удмуртская, 69, 71