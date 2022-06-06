Общество

7 июня энергетики обесточат дома в 7 районах Волгограда

Общество 06.06.2022 22:58
0
06.06.2022 22:58


Жителей Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Центрального, Ворошиловского, Советского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда завтра, 7 июня, оставят без электричества. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», специалисты проведут осмотр объектов электросетевого хозяйства. 

Возможно, что именно ваш адрес попал в списки отключений: 

Тракторозаводский район 

с 09.00 до 17.00

улица Дзержинского, 24, 26

улица Дегтярева, 25, 27, 31 

улица Шурухина, 13, 25 

Краснооктябрьский район 

с 09.00 до 12.00 

проспект Металлургов, 24

улица Гончарова, 6, 8

с 09.00 до 17.00

улица Софийская, 3-17

улица Геленджикская, 4-18

Центральный район 

с 09.00 до 17.00

улица Чуйкова, 11

улица Советская, 14, 16

улица Аллея Героев, 2 

Ворошиловский район 

с 09.00 до 17.00

улица Дербентская, 80-94, 94а

улица Саранская, 95-128, 95а, 95б, 105а, 107а, 108а, 110а, 112а, 120а, 130а

улица Елецкая, 113-133, 113а, 125а, 125б, 127а, 130, 131а, 131б, 566-568 

Советский район 

с 09.00 до 17.00

переулок Аверченко

улица Аверченко 

улица Григория Засекина

улица Зощенко 

улица Стругацких

улица Маргариты Агашиной 

улица Платонова

улица Окунева 

улица Лапикова

улица Горина 

улица Угловая

улица Александра Баскакова

улица Даманская 

Кировский район 

с 09.00 до 17.00

улица 64-й Армии, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42 

улица Кирова, 140, 140а

Красноармейский район 

с 10.00 до 14.00

улица Удмуртская, 69

с 09.00 до 17.00 

улица Навлинская, 15-33, 44, 56

улица Бутурлиновская, 2-30 

улица Удмуртская, 69, 71

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
06.06.2022 20:12
Общество 06.06.2022 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 19:32
Общество 06.06.2022 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 19:10
Общество 06.06.2022 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 17:43
Общество 06.06.2022 17:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.06.2022 17:15
Общество 06.06.2022 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 17:08
Общество 06.06.2022 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 16:47
Общество 06.06.2022 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 15:58
Общество 06.06.2022 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 15:41
Общество 06.06.2022 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 15:15
Общество 06.06.2022 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 14:29
Общество 06.06.2022 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 13:51
Общество 06.06.2022 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 12:20
Общество 06.06.2022 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 11:45
Общество 06.06.2022 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 08:42
Общество 06.06.2022 08:42
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:58
7 июня энергетики обесточат дома в 7 районах ВолгоградаСмотреть фотографии
22:11
По делу волгоградского генерала Музраева выступят 5 свидетелейСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде из автобуса № 77 экстренно госпитализировали подросткаСмотреть фотографии
20:12
«Град пробивал теплицы»: жители Волгоградской области подсчитывают ущерб от стихииСмотреть фотографии
19:35
«А вы их битумом пробовали?»: в Волгоградской области рядом с жилым сектором возводят асфальтовый заводСмотреть фотографииCмотреть видео
19:32
В Волгограде закрывается первый ковидарий на базе больницы № 5Смотреть фотографии
19:10
Что-то не сходится: 70% опрошенных волгоградцев опровергли данные Росстата по зарплатамСмотреть фотографии
18:20
В Волгограде бизнесмен два года «водил за нос» налоговуюСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде мужчина вскрыл Красное&Белое парой бутылок игристого – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
В Волгоградской области у раненой собаки случайно обнаружили бешенствоСмотреть фотографии
17:15
Все вопросы к РПН: в мэрии не готовы назвать места для пляжного отдыха волгоградцевСмотреть фотографии
17:08
Волгоградских ветеранов ВОВ бесплатно будет катать на такси «Яндекс»Смотреть фотографии
16:47
Международное издание включило волгоградский музей-заповедник в топ-10 музеев РоссииСмотреть фотографии
15:58
«Вся надежда на суд»: север Волгограда рискует стать очагом страшных пожаровСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Суды Волгоградской области вновь открыли для журналистовСмотреть фотографии
15:15
Танцевальные баттлы, концерты и салют: куда сходить и что посмотреть в Волгограде на День РоссииСмотреть фотографии
14:29
Волгоградских чиновников заставили взяться за головы и дорогиСмотреть фотографии
14:01
«Следить надо было лучше»: пенсионерка, забившая зверски хаски под Волгоградом, получила 3 года условноСмотреть фотографии
13:59
Банк Уралсиб снизил ставки по кредитам для малого бизнесаСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области ищут пропавшего 9 мая мужчинуСмотреть фотографии
12:44
В лобовом ДТП с рейсовым автобусом погиб 38-летний волгоградецСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде жительница Москвы ответит за гибель семьи в дорожной аварииСмотреть фотографии
12:20
Опубликовано 10-минутное видео мощного потопа под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:58
В ГУ МВД рассказали о задержании мужчин с оружием возле школы ВолгоградаСмотреть фотографии
11:45
Стали известны подробности о доходах депутатов Волжской гордумыСмотреть фотографии
11:13
В съемной квартире в Волгограде нашли труп 24-летнего иностранцаСмотреть фотографии
11:10
Бочаров поручил чиновникам открыть фонтаны и пляжи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:41
«Не наступить бы на те же грабли»: депутат ГД Савченко о перспективах тесного партнерства России и КНРСмотреть фотографии
10:29
Отца утонувшего под Волгоградом ребенка отправили на полиграфСмотреть фотографии
10:18
Почти по 7 тыс. за день: директора школ, лицеев и гимназий Центрального района Волгограда озвучили свои зарплатыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 