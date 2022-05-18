Житель Волжского поджег дверь ТЦ и бросил камень в лицо женщины

Происшествия 18.05.2022 19:29
18.05.2022 19:29
Росгвардейцы задержали в Волжском 35-летнего местного жителя, который погулял как минимум на две статьи УК РФ. Как сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области, при патрулировании территории поступил сигнал, что пьяный мужчина из хулиганских побуждений кинул камень в лицо мимо проходящей женщины.
Злоумышленника быстро задержали. В ходе разбирательств также было установлено, что помимо хулиганства он причастен к повреждению ночью входной двери одного из торговых центров, а также припаркованной рядом автомашины.
Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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