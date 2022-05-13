Тонированное в хлам авто изъяли у волгоградца за неуплату 99 штрафов

Происшествия 13.05.2022 09:55
13.05.2022 09:55
Приставы арестовали в Волгограде тонированный автомобиль Hyundai Tiburon 2005 года выпуска, хозяин которого получил 99 штрафов за нарушение правил дорожного движения, но оплачивать их не собирался.
- Эвакуация автотранспорта стала для должника полной неожиданностью. Мужчина до последнего верил, что ни его, ни его машину сотрудники органа принудительного исполнения не найдут, - рассказали в УФССП России по Волгоградской области.
Должник прибыл в отдел судебных приставов, где ему разъяснили последствия неуплаты долга.
Известно, что житель Красноармейского района не проживал по месту регистрации и ранее не шел на контакт с судебными приставами, надеясь скрыться от сотрудников органа принудительного исполнения.
Сумма неоплаченных им штрафов составила 87 тысяч рублей. Также он должен погасить исполнительский сбор в сумме почти 100 тысяч рублей.
Фото: УФССП России по Волгоградской области
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