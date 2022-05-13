Тонированное в хлам авто изъяли у волгоградца за неуплату 99 штрафов









Приставы арестовали в Волгограде тонированный автомобиль Hyundai Tiburon 2005 года выпуска, хозяин которого получил 99 штрафов за нарушение правил дорожного движения, но оплачивать их не собирался.

- Эвакуация автотранспорта стала для должника полной неожиданностью. Мужчина до последнего верил, что ни его, ни его машину сотрудники органа принудительного исполнения не найдут, - рассказали в УФССП России по Волгоградской области.

Должник прибыл в отдел судебных приставов, где ему разъяснили последствия неуплаты долга.

Известно, что житель Красноармейского района не проживал по месту регистрации и ранее не шел на контакт с судебными приставами, надеясь скрыться от сотрудников органа принудительного исполнения.

Сумма неоплаченных им штрафов составила 87 тысяч рублей. Также он должен погасить исполнительский сбор в сумме почти 100 тысяч рублей.

Фото: УФССП России по Волгоградской области