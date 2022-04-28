Волгоградцам из-за роста цен чай в кругу семьи стал не по карману

Почти на 9% подорожал маргарин в магазинах Волгоградской области. Теперь стоимость килограмма этого продукта составляет 174,9 рубля за кг. Результаты последнего наблюдения за ценами опубликовал Волгоградстат.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, среди самых подорожавших продуктов оказалась также соль – цена килограмма увеличилась на 6,77% и составила в среднем 13,54 рубля за кг. Не отстают от лидеров подорожания и другие продукты питания. В частности, на прошлой неделе вновь выросли цены на гречку – на 4,33% (до 122,53 рубля за кг), на пшено – на 4,78% (45,47 рубля за кг) и на вареную колбасу – на 4,67% (374,49 рубля за кг).

Попить чайку со сладостями для волгоградцев тоже становится накладно. Так, стоимость конфет мягких глазированных шоколадом выросла на 3,61% - до 382 рублей, печенья – на 2,83% (190,11 рубля за кг), чая черного байхового – на 3,93%. В итоге цена чайной церемонии перевалила за тысячу (1001,89 рублей за кг).

При этом стоимость некоторых продуктов снизилась. Так, самым подешевевшим овощем оказалась капуста – она стала стоить почти на 10% меньше (86,83 рубля за кг). Также чуть подешевели в Волгоградской области яйца и рис.

Среди непродовольственных товаров незначительно подешевели подгузники и прокладки.