Выдачи кредитов наличными в банке «Открытие» выросли вдвое

Экономика 28.04.2022 09:01 Реклама
28.04.2022 09:01 Реклама
С 13 апреля — после значительного улучшения условий по потребительским кредитам — банк «Открытие» выдал их вдвое больше, чем за две недели до снижения ставки.
Спрос на кредиты наличными резко увеличился после снижения минимальной ставки по ним до 11,9%* годовых. Значительнее всего спрос вырос среди молодой аудитории. Клиенты в возрасте 21-25 лет во второй половине апреля оформили в три раза больше потребительских кредитов, в возрастной категории 25-45 лет — на 15%.
Главные цели, на которые клиенты банка «Открытие» берут кредиты наличными, остаются неизменными — ремонт и покупка автомобиля.
Банк продолжит оперативно реагировать на изменения рынка, чтобы предлагать клиентам все более привлекательные условия кредитования.
Подать заявку на кредит от 11,9% годовых в «Открытии» можно как в офисе, так и онлайн. Решение банк примет за 3 минуты. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет.
Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.
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