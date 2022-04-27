В Котельниково открыли первый в истории города ЭкоДвор: репортаж ИА «Высота 102»

От Волгограда до Котельниково чуть больше 200 километров. Несколько часов на автомобиле и ты словно попадаешь в другой мир. Современные пятиэтажки в микрорайоне «Восточный», ухоженные «зеленые» зоны, неспешно прогуливающиеся жители со своими домашними питомцами.

Именно здесь местные власти, волонтеры, общественники и градообразующее предприятие района ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» организовали масштабный экопраздник. Взрослые и дети с нескрываемым интересом открыли первый в своем городе экодвор. Событие стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Экология» и социального проекта развития бренда территории «Котельниково — Земля Героев».





Компания в своем развитии придерживается ESG-политики, а это значит, что сотрудники ответственно относятся к окружающей среде. И в преддверии праздника молодые специалисты «ЕвроХима» провели серию акций по важности раздельного сбора вторсырья. Следуя их примеру, жители города присоединились к Всероссийскому Эко-Марафону «Сдай макулатуру — спаси дерево». Школьники и взрослые принесли старые журналы и отслужившие свое книги.





Представители власти и ОНФ вместе с исполнительным директором ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгением Сахаровым лично высадили деревья, поддержав масштабную «зеленую» акцию. Даже собравшиеся поначалу тучи не смогли помешать празднику. Через пару минут вышло солнце, а на сцене появились маленькие танцоры.

Подробности — в видеосюжете ИА «Высота 102».