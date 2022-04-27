Отправленный из Волгограда гуманитарный груз доставили в Новоазовск

Очередную партию гуманитарной помощи, собранной жителями Волгоградской области в рамках акции «Тепло из дома», доставили в город Новоазовск Донецкой Народной Республики. Поступивший груз – продовольственные наборы – распределят между нуждающимися местными жителями, сообщает ИА «Высота 102».
– Буквально 10 дней назад представитель Волгоградской области приезжал к нам, выяснил, какие проблемные вопросы существуют, какое количество людей оказались в трудной жизненной ситуации, – рассказал глава Новоазовского района ДНР Олег Моргун. – Мы это всё довели. По поручению губернатора Андрея Бочарова сегодня этот груз уже у нас. Людей у нас, к сожалению, очень много, которые оказались в трудной жизненной ситуации: 12 населенных пунктов нашего района были освобождены, которые находились восемь лет под оккупацией ВСУ. По указу главы ДНР Дениса Пушилина еще четыре населенных пункта к нам присоединили временно. Во всех населенных пунктах нет ни света, ни тепла, ни газа, хотя сейчас идет процесс восстановления [подачи] электричества и газа.
Юрий Гагарин, человек с позывным «Ангел», от лица всех военнослужащих, исполняющих на Украине свой долг, и жителей ДНР поблагодарил волгоградцев за собранную и отправленную гумпомощь.
Напомним, акция «Тепло из дома» стартовала в Волгоградской области 23 марта. Ее инициаторами выступили жители Волгоградской области, предложение поддержал губернатор Андрей Бочаров на встрече с руководителями общественных объединений. За месяц волгоградцы собрали более 78 тонн гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, сотрудникам правоохранительных органов, жителям Донбасса. Из Волгограда в ДНР и ЛНР отправились несколько десятков КАМАЗов с одеждой, продуктами и медикаментами.