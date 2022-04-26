Автовладельцы в I квартале оформили более 120 тысяч полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбера

Экономика 26.04.2022 15:22 Новости компаний
26.04.2022 15:22 Новости компаний
За первый квартал 2022 года автовладельцы приобрели на маркетплейсе Сбера по ОСАГО более 120 тысяч полисов на общую сумму почти 630 млн рублей. При этом доля оформленных полисов от СберСтрахования составила 45% от общего числа продаж за период — более 62 тыс. штук с совокупными сборами почти 264 миллиона рублей.
Всего с момента запуска площадки в августе 2020 года клиенты маркетплейса оформили более 370 тысяч страховок. Совокупная страховая премия по этим договорам к апрелю 2022 года составила почти 2 млрд рублей.
Сервис позволяет автовладельцам оформить полис ОСАГО одной из 12 страховых компаний-партнёров на сайте Сбера, в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в любом отделении СберБанка. Для заключения договора необходимо всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис направляется на электронную почту клиента. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.
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