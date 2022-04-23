

Житель Волгоградской области Василий Кондрашов стал одним из победителей государственной лотереи – пенсионер выиграл автомобиль стоимостью 800 тысяч рублей. Счастливый билет для него вытянула внучка, и приз в денежном эквиваленте он отдал ей, сообщили в пресс-службе «Столото».

Василий Кондрашов участвует в гослотереях с советских времен, но в последние годы он приобретал билеты с конкретной целью – осчастливить свою родственницу, которая получила водительские права. В очередное воскресное утро пенсионеру наконец-то улыбнулась удача.

— У меня трое внуков, и только у одной внучки нет машины. Водительские права у нее есть, а автомобиля нет. Вот я и хотел выиграть для нее крупную сумму, — рассказал волгоградец при оформлении своего приза. — Так получилось, что счастливый билет она купила на почте и подарила мне. А я, в свою очередь, отдам эти деньги ей. Пусть купит машину на свой вкус.

До пенсии мужчина работал в разных сферах: пас овец, водил грузовые автомобили на дальние расстояния, трудился на канатном заводе и слесарем-механиком. Дожив до преклонных лет, Василий Кондрашов поселился в частном доме – занимается огородом и ухаживает за черешней и орехом.