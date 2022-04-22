Битва за сахар пожилых волжанок в «Покупочке» закончилась переломом

В городе Волжском Волгоградской области две женщины почтенного возраста сошлись в битве за упаковку сахара. Инцидент произошел в магазине «Покупочка» на бульваре Профсоюзов, 19Г и завершился сложным переломом у одной участниц схватки. 22 апреля в соцсети просочилось видео.

Как стало известно ИА «Высота 102», яблоком раздора в данном случае послужила пачка сахарного песка, лежавшая в гордом одиночестве на полке стеллажа. Так уж сложилось, что завладеть ею захотели обе одновременно пришедшие в магазин женщины. Вот только силы покупательниц оказались неравны. Победу в потасовке, происходившей под прицелами камер наблюдения и на глазах у ошарашенных сотрудников, одержала 64-летняя жительница города Волжского. Ее 77-летняя оппонентка была доставлена в больницу с предварительным диагнозом «перелом бедра».

Как известно, подобные травмы весьма долго заживают у пожилых людей, а медиками и вовсе квалифицируются как вред здоровью, опасный для жизни. Кстати, на кадрах видно, что повалив соперницу на пол, «победительница» не предложила ей никакой помощи и спешно ретировалась из магазина, пока пострадавшей оказывали помощь сотрудники.