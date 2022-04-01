Гидрометцентр спрогнозировал новый шторм в Волгоградской области

Дожди и штормовой ветер ожидаются в Волгоградской области в предстоящую субботу, 2 апреля. Порывы ветра, по данным Гидрометцентра, составят днем около 22 метров в секунду.

Согласно краткосрочному прогнозу, усиление ветра в волгоградском регионе ожидается уже сегодня, 1 апреля.

— В отдельных районах Волгоградской области ночью ожидаются порывы от 13 до 18 метров в секунду, утром и днем 2 апреля ветер усилится до 16-21 метров в секунду, — предупреждают синоптики.

Проливных дождей в Волгоградской области не ожидается ни сегодня, ни в первый выходной день. Погода будет пасмурной, но теплой. Так, в отдельных районах столбики термометров поднимутся до отметки +26 градусов.

В воскресенье, 3 апреля, также ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха днем — до +24 градусов. Порывы ветра — до 20 метров в секунду.

Напомним, в Волгоградской области сильный ураган бушевал несколько дней. Последствиями шторма стали отключения света, сорванная кровля и разлетевшиеся по улицам дорожные знаки.