В Волгограде из-за демонтажа советской эстакады ограничили движение

В Центральном районе Волгограда на время проведения демонтажных работ в районе пересечения улицы Комсомольской и Нулевой продольной ограничили движение. Как сообщили ИА "Высота 102" в городской администрации, проезжая часть сужена для безопасности автомобилистов.

По сообщению корреспондентов информагентства, с утра 30 марта в районе недостроенной в 80-е годы пешеходной эстакады появилась крупногабаритная техника. Одновременно сотрудники подрядной компании выставили водоналивные баки на спуске с улицы Комсомольской. Движение осуществляется по одной из двух полос на данном участке дороги.

Напомним, что рабочим предстоит демонтировать железобетонные плиты, для чего будут задействованы автокраны и прочая тяжелая техника.

— По задумке проектировщиков, пешеходный мост должен был обеспечить выход на двухуровневую причальную эстакаду на берегу Волги, но ни то, ни другое сооружение так и не были построены, — напоминают в мэрии. — Осенью 2018 года, перед началом масштабной реконструкции нижней террасы набережной, муниципалитет организовал демонтаж недостроенного причального сооружения, и сейчас на этом месте уже завершается обустройство новой парковой зоны площадью 16 гектар с амфитеатром и современным пешеходным мостом.