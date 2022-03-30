Общество

Бочаров обсудил грандиозные планы с волгоградскими овощеводами

Общество 30.03.2022 10:53
30.03.2022 10:53


Губернатор Волгоградской области утром 30 марта побывал в Среднеахтубинском районе, где посетил КФХ Чердынцева. Как сообщает ИА "Высота 102", руководство хозяйства заявило о грандиозных планах, Андрей Бочаров в свою очередь принял решение о разработке региональной программы развития семеноводства для укрепления позиций области как одного из ключевых субъектов по производству овощей.  

Томаты, огурцы, перец, лук, морковь, свекла и другие овощи, в том числе «борщевой группы», ежегодно собирают на полях Волгоградской области.  

Крестьянско-фермерское хозяйство Чердынцева в Среднеахтубинском районе в Волгоградской области называют одним из передовиков. За 7 лет хозяйство при господдержке нарастило объемы производства с 3,3 тысячи тонн до 17 тысяч тонн. Совместно с агарным университетом здесь внедряют научные подходы, за несколько лет увеличили площади под орошением. В рамках госпрограмм здесь уже построены системы мелиорации на площади 360 га. А в настоящее время завершается проектирование еще одного участка площадью 282 га.

 Планы грандиозные. Будем увеличивать объемы. Ранняя рассада уже готова — через 60 дней овощи будут на столах. Уверен, что у нас есть возможность развиваться дальше. Дайте нам время, и мы накормим не только нашу страну, но и весь мир. Борщевом набором обеспечим точно — для этого есть все условия, — заявил, общаясь с губернатором, глава КФХ Павел Чердынцев.  

В ходе встречи Андрей Бочаров напомнил, что на сегодня на складах в Волгоградской области запас овощей составляет 60 тонн. Этого достаточно, чтобы обеспечить спрос в регионе до начала нового сезона. Хозяйства полностью обеспечены семенами.  

 Мы полностью готовы к посевной. Хозяйства обеспечены всем необходимым, в том числе семенами и рассадой. Что касается овощеводства, то развитие этой отрасли — одна из серьезных задач, — подчеркнул Бочаров, напомнив, что четвертый год подряд Волгоградская область производит свыше миллиона тонн овощей. — И, конечно, мы будем продолжать работать над созданием собственной семеноводческой индустрии. 

Решение губернатора о формировании региональной программы развития семеноводства представители отрасли уже поддержали.

Добавим, что расширение мер господдержки и вовлечение в инвестиционную деятельность большого количества участников позволило с 2014 года в 2,5 раза увеличить этот показатель. В настоящее время в регионе уже оборудованы площадки для единовременного хранения 387 тысяч тонн овощной продукции. В 2022 году стоит задача преодолеть планку в 400 тысяч тонн.

На минувшей неделе Андрей Бочаров посетил АПК Городищенский, где поставил задачу вдвое усилить производство сушеных овощей

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