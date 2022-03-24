Бочаров поручил волгоградцам интенсивнее сушить свеклу и морковку





Губернатор Волгоградской области 24 марта выехал в Городищенский район, где к этому часу уже успел оценить работу запущенного в 2019 году агрокомплекса. Сегодня «АПК Городищенский» является одним из крупнейших в стране по сушке овощей. Побывав на предприятии, Андрей Бочаров поручил незамедлительно усилить работу.

Инвестиционный проект стоимостью 600 млн рублей направлен на импортозамещение и реализуется при государственной поддержке - помимо собственных средств компания использовала преимущества льготного инвестиционного кредита, полученного по линии Минсельхоза РФ.

Во время визита Андрея Бочарова в Городищенский район на агрокомплексе заявили о выходе производства сушеных овощей на полную мощность — 20 тысяч тонн сырья в год. Предприятие, таким образом, стало сегодня для местных овощеводов точкой гарантированного сбыта продукции. Одновременно здесь созданы дополнительные рабочие места, увеличены налоговые отчисления в бюджеты.

Особенно важно в новых реалиях, что городищенское производство укрепляет и экспортный потенциал региона, заменяя продукцию, ранее поставлявшуюся из Турции и Китая.

— Наша продукция отличается высоким качеством, которое отмечают и российские, и зарубежные партнеры. Задача, которая сегодня стоит, — как минимум в два раза увеличить мощности о сушке лука, моркови и свеклы. Как минимум в два раза. Чтобы мы устойчиво могли занимать до 50% быстро растущего рынка и доминировать на нем.