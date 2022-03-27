В волжской оранжерее распустились «звездные» цветы





В волжской оранжерее началось цветение клематисов – удивительных растений самых разных нежных оттенков. Этой радостной новостью, сообщает ИА «Высота 102», поделились сегодня в Волгоградском ботаническом саду. Белые, розовые, сиреневые цветы радуют и посетителей оранжереи, и ее сотрудников.

Клематис - это многолетнее растение семейства лютиков с цветком, похожим на звезду. Римляне верили, что клематис притягивает молнии. Традиционно он считается символом восьмилетнего брака и крепкой семьи.Фото Волгоградский ботанический сад vk.