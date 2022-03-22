В Волгоградской области закрылись первые пункты вакцинации в ТРЦ

Общество 22.03.2022 14:18
22.03.2022 14:18
В Волгоградской области начали закрываться пункты вакцинации от коронавируса в ТРЦ. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», прекратил свою работу такой пункт в Ворошиловском торговом центре. При этом продолжают прививать желающих в ТРЦ «Акварель». Однако наплыва волгоградцев здесь не наблюдалось. Сотрудники при этом пояснили, что работают последнюю неделю - до пятницы.
Безлюдно было и в пункте вакцинации, открытом в ТЦ «Пирамида». Сотрудники явно скучали за стеклянной перегородкой в ожидании посетителей.
В ТЦ «Парк Хаус», хотя пункт и работал, но выглядел совершенно безлюдным.
В Волжском пункт вакцинации остается в торговом центре «Волгамолл». Ранее волжане могли сделать прививку и в гипермаркете «Леруа Мерлен».
Напомним, накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о продолжении вакцинации населения с максимальным использованием возможностей амбулаторно-поликлинического звена. Все желающие теперь могут сделать прививку в поликлиниках по месту своего жительства. С 21 марта обязательные прививки для ряда категорий жителей региона были отменены.
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