В Волгоградской области закрылись первые пункты вакцинации в ТРЦ





В Волгоградской области начали закрываться пункты вакцинации от коронавируса в ТРЦ. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», прекратил свою работу такой пункт в Ворошиловском торговом центре. При этом продолжают прививать желающих в ТРЦ «Акварель». Однако наплыва волгоградцев здесь не наблюдалось. Сотрудники при этом пояснили, что работают последнюю неделю - до пятницы.









Безлюдно было и в пункте вакцинации, открытом в ТЦ «Пирамида». Сотрудники явно скучали за стеклянной перегородкой в ожидании посетителей.









В ТЦ «Парк Хаус», хотя пункт и работал, но выглядел совершенно безлюдным.









В Волжском пункт вакцинации остается в торговом центре «Волгамолл». Ранее волжане могли сделать прививку и в гипермаркете «Леруа Мерлен».





Напомним, накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о продолжении вакцинации населения с максимальным использованием возможностей амбулаторно-поликлинического звена. Все желающие теперь могут сделать прививку в поликлиниках по месту своего жительства. С 21 марта обязательные прививки для ряда категорий жителей региона были отменены.