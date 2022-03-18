Общество

Молодые специалисты Гремячинского ГОКа активизируют работу по развитию зеленого фонда

Общество 18.03.2022 10:07 Новости компаний
18.03.2022 10:07 Новости компаний



Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия» выступает инициатором социально-важных акций и мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения Котельниковского района.
В сфере интересов молодых специалистов Гремячинского горно-обогатительного комбината – экология, волонтерская работа, образование и другие приоритеты принятой в компании «ЕвроХим» ESG-политики, основанной на принципах ответственного отношения к окружающей среде (с английского, environment — E), социальной ответственности (S — social) и высокого качества корпоративного управления (англ., G — governance).
Молодое поколение сотрудников комбината при поддержке предприятия активно и осознанно строит новый уровень жизни для себя, своих семей и всех котельниковцев. Для молодежи важен здоровый образ жизни и возможности для самореализации, в том числе в улучшении и благоустройстве своего предприятия и города в целом. Поэтому ведущим направлением их деятельности стала экология и создание нового – современного и благоустроенного - облика города.
При помощи руководителей предприятия сотрудники проводят многочисленные природоохранные акции – уроки экологии в школах, организацию раздельного сбора мусора, очистку природных зон, уборку городских и производственных территорий.



Наибольшее количество волонтеров собирают субботники по высадке деревьев и кустарников. В прошлом году молодые специалисты Гремячинского ГОКа и их старшие коллеги заложили первую аллею будущего Парка Героев, высадили более 300 саженцев на территории ГОКа.
В 2022 году волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» намерены еще более активизировать свою работу в рамках ESG-стратегии. В их планах – содействие созданию в Котельниково нового паркового комплекса, озеленение территории новых жилых районов Котельниково, пополнение зеленых насаждений на промплощадке ГОКа, высадка деревьев и кустарников в подшефном детском саду «Сказка», участие в акциях «Дерево для ветерана» и другие социально-значимые начинания, которые позволят молодому поколению котельниковцев продолжить созидательные традиции своей компании.

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