Четыре района Волгограда попали под плановые отключения света





В некоторых домах четырех районов Волгограда сегодня пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию АО «ВМЭС». Так, в Краснооктябрьском районе пропадет свет с 9 до 14-00 на ул.Кузнецова, 12 и на пр-кт Ленина,71.

С 9-00 до 17-00 отключат электроэнергию в Советском районе на ул.Малиновского, 4, 6, 8, 10, 12.

В Кировском районе в этот же промежуток времени не будет света на ул.Краснолиманская, 1-11, 4, ул.Пилотская, 1-11, 2а-14, ул.Камышинская, 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в, 38, пер.Пилотский, 2, 7, 8,12, ул.Майская,62, пер.Советский,5-13а, 38а-40, ул.Камышинская,2в, ул.Покровского,3а, ул.Краснолиманская, 6-22, 15а-23, ул.Нижнетагильская, 2, 4 , 4а ,10-24, пер.Лиговский, 8-36, 11-43, ул.Пожарского, 2-12, 1-11, пер.Краснолиманский, 1а-13, 4-10, ул.Конноармейская, 8а, 9, 10а, 11, ул.Конноармейская, 1а-7, 13-31, 2а-8, 10-24, пер.Лиговский, 3, 6, 8а, ул.Клайпедская, 3-23, 4-16, ул.Гурилева, 2-44, 17а-19, 66, ул. Лукина, 5-41.

В Тракторозаводском районе города с 9-00 до 17-00 отключат электроэнергию в двух домах на ул. Батова - №№3 и 5.



