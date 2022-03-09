Четыре района Волгограда попали под плановые отключения света

Общество 09.03.2022 08:02
09.03.2022 08:02
В некоторых домах четырех районов Волгограда сегодня пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию АО «ВМЭС». Так, в Краснооктябрьском районе пропадет свет с 9 до 14-00 на ул.Кузнецова, 12 и на пр-кт Ленина,71.
С 9-00 до 17-00 отключат электроэнергию в Советском районе на ул.Малиновского, 4, 6, 8, 10, 12.
В Кировском районе в этот же промежуток времени не будет света на ул.Краснолиманская, 1-11, 4, ул.Пилотская, 1-11, 2а-14, ул.Камышинская, 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в, 38, пер.Пилотский, 2, 7, 8,12, ул.Майская,62, пер.Советский,5-13а, 38а-40, ул.Камышинская,2в, ул.Покровского,3а, ул.Краснолиманская, 6-22, 15а-23, ул.Нижнетагильская, 2, 4 , 4а ,10-24, пер.Лиговский, 8-36, 11-43, ул.Пожарского, 2-12, 1-11, пер.Краснолиманский, 1а-13, 4-10, ул.Конноармейская, 8а, 9, 10а, 11, ул.Конноармейская, 1а-7, 13-31, 2а-8, 10-24, пер.Лиговский, 3, 6, 8а, ул.Клайпедская, 3-23, 4-16, ул.Гурилева, 2-44, 17а-19, 66, ул. Лукина, 5-41.
В Тракторозаводском районе города с 9-00 до 17-00 отключат электроэнергию в двух домах на ул. Батова - №№3 и 5.
Реклама
Волгоградский «Ротор» покупает микроавтобус Volkswagen Crafter за 6 миллионов09.03.2022 12:32
Общество 09.03.2022 12:32
Погибшего контрактника из Волгоградской области представят к Ордену мужества09.03.2022 11:17
Общество 09.03.2022 11:17
Новый начальник ГУ МВД по Волгоградской области вступил в должность09.03.2022 10:41
Общество 09.03.2022 10:41
В Волгоградской области хоронят погибшего на Украине старшего лейтенанта09.03.2022 10:31
Общество 09.03.2022 10:31
Пенсионерка из Камышина отсудила у чиновников субсидию на квартплату09.03.2022 09:41
Общество 09.03.2022 09:41
В Волгограде прогнозируют резкий рост цен на мебель с 9 марта09.03.2022 09:30
Общество 09.03.2022 09:30
Температурные карусели со снегом продолжатся в Волгоградской области08.03.2022 20:08
Общество 08.03.2022 20:08
Сухое дерево рухнуло под окнами двухэтажки в Волжском08.03.2022 18:01
Общество 08.03.2022 18:01
Сайт не работает, все операторы заняты: OBI в Волгограде штурмуют покупатели08.03.2022 16:16
Общество 08.03.2022 16:16
В Волжском концессионер банного комплекса заработал штраф08.03.2022 14:52
Общество 08.03.2022 14:52
Экс-начальник штаба десантного полка в Камышине погиб в ходе спецоперации08.03.2022 13:36
Общество 08.03.2022 13:36
«Красота спасет мир»: волгоградские мужчины скупают тюльпаны08.03.2022 12:24
Общество 08.03.2022 12:24
«Только 5 кг в руки»: жители Волгограда и Волжского сметают с полок сахар08.03.2022 10:46
Общество 08.03.2022 10:46
Волгоградские дороги чистят от снега и льда08.03.2022 10:01
Общество 08.03.2022 10:01
В Волгограде ищут реставраторов исторической лестницы08.03.2022 08:40
Общество 08.03.2022 08:40
Реклама