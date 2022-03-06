Общество

Ледяной дождь и заморозки вернули коммунальщиков на дороги Волгограда

Общество 06.03.2022 10:12
06.03.2022 10:12


Дорожные службы Волгограда возобновили противогололедную обработку дорог из-за ледяного дождя, снегопада и заморозков, которые принес в регион штормовой циклон из Средиземного моря. За минувшую ночь коммунальщики использовали 600 тонн реагентов, чтобы городские магистрали не сковало льдом, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

В первую очередь дорожники обработали пр. им. Ленина, ул. Историческую, пр. им. Жукова, Вторую и Третью Продольные магистрали. Спецтехника прошлась также по сложным участкам волгоградских дорог, остановкам общественного транспорта и парковочным карманам.

По данным синоптиков, к ночи морозы усилятся до -9 градусов по Цельсию, в связи с чем коммунальные службы продолжат превентивную обработку дорог, подчеркнули в мэрии.

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