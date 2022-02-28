Общество

Зоозащитницу из Волгограда обвинили в издевательствах над кошками

Общество 28.02.2022 11:19
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28.02.2022 11:19


Жертвой кибербуллинга стала известная в Волгограде зоозащитница и волонтер Елена Терехова после публикации о борьбе за жизнь изувеченной кошки. Так называемые хейтеры обвинили волгоградку в том, что якобы она сама избивает кошек и публикует садистские видеоролики в Instagram, а также под видом сбора помощи животным занимается мошенничеством.

Агрессивные комментарии в адрес зоозащитницы появились под одним из постов ВКонтакте с видео о состоянии кошки, найденной на улице неравнодушными волгоградцами. Несчастное животное передали врачам и назвали Сафиной.

– Я занимаюсь помощью бездомным, попавшим в беду кошкам уже 10 лет, и впервые за это время я столкнулась с подобной ненавистью, агрессией в свой адрес, – рассказала ИА «Высота 102» волонтер, куратор домашнего мини-приюта «Верные друзья» Елена Терехова. – Да, бывали и раньше негативные комментарии, но в случае с Сафиной у меня сложилось чувство, что это организованный хейт. Было очень обидно: вкладываешь в это дело всю душу, все силы и средства, а в ответ получаешь такое… Я понимаю, что сейчас нелегкое время, у многих людей стресс и тревога, я могу объяснить их агрессию только этим.

История кошки, получившей кличку Сафина после того, как ее спасением занялась Елена, началась чуть больше недели назад, 20 февраля. По словам зоозащитницы, ее знакомая сняла на видео изувеченную кошку и прислала ролик ей – именно эти кадры сначала были опубликованы в соцсети. Елена попросила приятельницу как можно скорее отвезти кошку в клинику и записать на ее фамилию. Сейчас ветеринары не дают прогнозов – Сафина находится на грани между жизнью и смертью.

– Врачи после осмотра сказали, что полученные Сафиной травмы характерны именно для избиения – ее не пытались растерзать собаки, она не попала под машину, ее колотили, причем с большей долей вероятности ногами, – в ужасе рассказала Елена Терехова. – Сейчас Сафина очень слабенькая, повреждены внутренние органы.

Зоозащитница и ее коллеги надеются, что Сафина выкарабкается. Конечно, ее жизнь уже не будет прежней, но у нее есть шанс попасть в по-настоящему добрые руки. Ранее Елена и сокуратор мини-приюта Татьяна уже пристроили в надежные семьи более 100 котов, кошек и котят, и за судьбой большинства из них они продолжают следить в социальных сетях.

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