Первые сотни украинских беженцев ожидают в городе Волжском

— Прибытие поезда ожидается в 20:00, — сообщает журналист информагентства. — Однако прошла информация о том, что поезд прибудет около 21:00, хотя и следует согласно диспетчерскому расписанию. На месте находятся полицейские и представители администрации города-спутника, а также администрации региона.





В стройные ряды выстроились на привокзальной площади автобусы. В ожидании пассажиров водители прогуливаются рядом с машинами. На одном из автобусов висит табличка "ПВР №3 Спорт отель. 40 человек".

— По имеющимся сведениям, прибывших разместят в Спортотеле, в гостинице "Ахтуба", в санатории "Ахтуба", гостинице "Старт" в Волгограде, — сообщает корреспондент ИА "Высота 102". — Там они будут обеспечены питанием, медицинской и психологической помощью.

Напомним, что по сведениям депутата Госдумы Андрея Гимбатова, Волгоградская область готова принять около 3,5 беженцев из ДНР и ЛНР.









Оказывать помощь в распределении беженцев будут в том числе и волонтеры Молодежки ОНФ.

— Команда Молодежки ОНФ в Волгоградской области и по всей России принимает участие в рамках акции "Мы вместе", - рассказала корреспонденту ИА "Городские вести" волонтер Тимофей Коробкин. — В наши задачи входит встреча людей, помощь им с багажом, рассадка по автобусам. Также нами будет оказываться помощь непосредственно в пунктах временного размещения.

В общей сложности во встрече украинских беженцев сегодня задействовано около 60 волонтеров.

— Мы общались с теми, кто встречал в нашем регионе беженцев в 2014 году. Они поделились с нами советами, как организовать действия так, чтобы распределить людей как можно быстрее, — добавляет Тимофей Коробкин.

Сегодня же губернатор региона провел заседание оперштаба, на котором отмечалось, что региональные власти выстроили взаимодействие со всеми структурами, работающими на территории субъекта и с федеральным центром. Предварительно в Волгоградской области подготовлены к работе 87 пунктов временного размещения.





Фото: Информационное агентство "Высота 102"