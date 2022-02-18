



В Волгограде следователи Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области окончили расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы в незаконном производстве и сбыте наркотических средств.

Следствием установлено, что 29-летний житель Ростовской области создал организованную группу, которая с ноября 2019 года по март 2020 года торговала наркотиками и психотропными веществами в Центральном, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах Волгограда. Ростовчанин при этом руководил процессом, а также производил закупку амфетамина, анаши и смолы каннабиса. 27-летняя женщина обеспечивала производство наркотического средства мефедрона, а её 28-летний ранее судимый супруг занимался фасовкой. Последний осуществлял закладки в районах, связываясь с покупателями в Интернете. Со временем к преступникам примкнули двое несовершеннолетних, которые помогали с реализацией товара.

— В марте 2020 организатор и четверо основных участников преступной группы были задержаны сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий Волгограде, — сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Созданный злоумышленниками так называемый​ интернет-магазин по продаже наркотиков​ прекратил своё существование.

В отношении участников преступной группировки возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное производство и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), совершенный организованной группой в крупном размере», «Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу, в совершение особо тяжкого преступления путем обещаний, обмана, угроз, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

— Материалы уголовных дел в отношении двоих несовершеннолетних были направлены для расследования в органы Следственного комитета РФ по подследственности, — сообщают в главке МВД.

В ходе расследования уголовных дел в отношении взрослых членов организованной группы сотрудниками следствия допрошено свыше 20 свидетелей, с целью доказательства вины подозреваемых проведено более 30 судебных экспертиз. Находясь в СИЗО, один из обвиняемых сознался в содеянном, двое вину не признали.

Судить волгоградцев и жителя Ростовской области будут в Краснооктябрьском и Ворошиловском районах Волгограда.